Κομοτηνή: Γυναίκα βούτηξε κοσμήματα από κατάστημα και έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο της υπαλλήλου για να ξεφύγει

Μια γυναίκα που λήστεψε κατάστημα στην Κομοτηνή και έριξε χλωρίνη στην υπάλληλο του καταστήματος για να ξεφύγει συνελήφθη χθες από την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα εισήλθε χθες το πρωί σε κατάστημα της περιοχής στην Κομοτηνή αφαιρώντας από εσωτερικό του διάφορα κοσμήματα. Όταν όμως έγινε αντιληπτή από την υπάλληλο και στην προσπάθεια της να την ακινητοποιήσει, η δράστιδα έκανε χρήση υδροχλωρικού οξέος στο πρόσωπο της παθούσας.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής εντόπισαν και συνέλαβαν την δράστιδα στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- ναρκωτικά δισκία, ένα -1-δοχείο υδροχλωρικού οξέος και -1- αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος της δράστιδος σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.