Κινηματογραφική καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα πήγε να χτυπήσει αστυνομικό με το ΙΧ του και ενεπλάκη σε τροχαίο

Στη σύλληψη ενός 44χρονου Αλβανού προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα αστυνομικοί στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας οδηγούσε στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας και αρχικά επιχείρησε να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του, ένστολο αστυνομικό που πραγματοποίησε σήμα στάσης και ακολούθως οδηγώντας επικίνδυνα, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, κινούμενος με αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο, ενεργώντας παραβιάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής και στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, εγκαταλείποντας τον τόπο του ατυχήματος.

Αφού ακινητοποιήθηκε, παρουσίασε κατά το έλεγχο πλαστή άδεια οδήγησης και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών, απείθεια και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.