Κινηματογραφική καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα πήγε να χτυπήσει αστυνομικό με το ΙΧ του και ενεπλάκη σε τροχαίο

Στη σύλληψη ενός 44χρονου Αλβανού προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα αστυνομικοί στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας οδηγούσε στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας και αρχικά επιχείρησε να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του, ένστολο αστυνομικό που πραγματοποίησε σήμα στάσης και ακολούθως οδηγώντας επικίνδυνα, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, κινούμενος με αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο, ενεργώντας παραβιάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής και στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, εγκαταλείποντας τον τόπο του ατυχήματος.

Αφού ακινητοποιήθηκε, παρουσίασε κατά το έλεγχο πλαστή άδεια οδήγησης και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών, απείθεια και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Δημήτρης Μπάσης: Μπορώ να ορίσω κάπως αλλιώς τη δουλειά μου και να βάλω τα όρια μου όπως θέλω εγώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Στις 12,2 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Άνοδος για ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, υποχωρεί η Καρυστιανού

ΕΘΝΙΚΑ 18 ώρες πριν

Επιστρέφει από την Κύπρο η ελληνική φρεγάτα “Κίμων”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Σύγκρουση Μηταράκη με Δουδωνή στην Επιτροπή Δεοντολογίας: “Εξυπνάκια” – “Το ρουσφέτι δεν είναι καθήκον”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Αλλαγή σελίδας για τα Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο – Περνούν στον όμιλο Alshaya