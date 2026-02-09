Κιλκίς: Συνελήφθησαν τρεις 21χρονοι να κάνουν αγορές με πλαστά χαρτονομίσματα

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, συνελήφθησαν σε περιοχή του Κιλκίς, τρεις 21χρονοι άνδρες για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων και απάτη.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι άνδρες, μετέβησαν στην πόλη του Κιλκίς, όπου ο ένας εξ αυτών με τη χρήση πλαστού χαρτονομίσματος, προσπάθησε να αγοράσει προϊόντα από περίπτερο, όμως έγινε αντιληπτός και τράπηκε σε φυγή, επιβαίνοντας σε όχημα που χρησιμοποιούσαν, το οποίο λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, οι τρεις άνδρες την ίδια ημέρα με την ίδια μέθοδο, πραγματοποίησαν 4 αγορές προϊόντων από καταστήματα στην πόλη του Κιλκίς, δίνοντας ως αντίτιμο πλαστά χαρτονομίσματα, αξίας των 20 ευρώ.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 27 πλαστά χαρτονομίσματα, αξίας των 20 ευρώ, 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 580 ευρώ.

Το όχημα που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία ενός εξ αυτών σήμερα το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 17 πλαστά χαρτονομίσματα, αξίας των 20 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.