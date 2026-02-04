MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κιλκίς: Συνελήφθησαν δύο άτομα για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

Συνελήφθησαν προχθές (2 Φεβρουαρίου 2026) σε περιοχή του Κιλκίς, από περιπολούντες αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, ένας άνδρας και μία γυναίκα ελληνικής καταγωγής, καθώς εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε όχημα και να έχουν επιβιβάσει 2 αλλοδαπούς άνδρες, στερούμενοι εγγράφων νόμιμης παραμονής, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

