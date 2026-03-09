Κιλκίς: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που είχαν στην κατοχή τους πιστόλι κρότου-αερίου και κοκαΐνη (ΦΩΤΟ)

Συνελήφθησαν χθες (8 Μαρτίου 2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, 2 αλλοδαποί άνδρες.

Σε έλεγχο του οχήματος που επέβαιναν, αλλά και στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 1 πιστόλι κρότου-αερίου, ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 0,37 γραμμαρίων και 3 φυσίγγια κρότου-αερίου.