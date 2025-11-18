MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας που έκρυβε ναρκωτικά σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ένας ημεδαπός άνδρας, για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 1.252 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και
  • 2.120 γραμμάρια αποξηραμένων κλώνων δενδρυλλίων κάνναβης.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 συσκευασία με ηρωίνη βάρους 1,5 γραμμαρίων, 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 0,3 γραμμαρίων και 1 ναρκωτικό δισκίο, που κατείχε χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Κιλκίς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Κυρ. Μητσοτάκης: Εάν τα ΕΛΤΑ δεν προχωρήσουν σε μία διαδικασία εξυγίανσης, θα κλείσουν προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Βορίζια: Ελεύθερος λόγω διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη στο σπίτι

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τι απαντά ο Δήμος Θέρμης για το ΕΠΑΛ Βασιλικών – “Κανένα απολύτως πρόβλημα με τη στατικότητα του κτιρίου”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάμφτωχη μονογονεϊκή οικογένεια γλύτωσε το μοναδικό της ακίνητο ακυρώνοντας πλειστηριασμό από fund

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης συμμετείχε στην Philoxenia με το βλέμμα στο μέλλον

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Καβγάς Δουδωνή-Καραμέρου: Σήμερα σχεδόν ντρέπεσαι να πεις ότι είσαι αριστερός – Είστε στη γραμμή Δρυμιώτη – Δείτε βίντεο