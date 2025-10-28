Κιλκίς: Συνελήφθη 46χρονος με πάνω από 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης – Δείτε φωτο

Κατασχέθηκαν 5 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1,3 κιλών.

Συνελήφθη χθες (27 Οκτωβρίου 2025) το πρωί σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ένας ημεδαπός άνδρας, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο 46χρονος άνδρας και σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 60 γραμμαρίων,

– 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

– το χρηματικό ποσό των 950 ευρώ.

Επιπλέον, σε κατάστημα ιδιοκτησίας του σε περιοχή του Κιλκίς, διαπιστώθηκε να αποκρύπτει 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 240 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.