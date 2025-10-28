MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κιλκίς: Συνελήφθη 46χρονος με πάνω από 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης – Δείτε φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Κατασχέθηκαν 5 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1,3 κιλών.

Συνελήφθη χθες (27 Οκτωβρίου 2025) το πρωί σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ένας ημεδαπός άνδρας, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο 46χρονος άνδρας και σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
– 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 60 γραμμαρίων,
– 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
– το χρηματικό ποσό των 950 ευρώ.

Επιπλέον, σε κατάστημα ιδιοκτησίας του σε περιοχή του Κιλκίς, διαπιστώθηκε να αποκρύπτει 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 240 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Κάνναβη Κιλκίς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μυρτώ Αλικάκη: Δεν έχω τη φαντασίωση του να τα εκατοστίσω, αλλά εύχομαι να φύγω εύκολα και γρήγορα

ΕΘΝΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δείτε Live τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

North Evia Pass 2025: Οι προορισμοί για τα voucher των 150 ευρώ – Πότε λήγει η προθεσμία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους πέντε συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία

ΕΘΝΙΚΑ 24 λεπτά πριν

Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Η απογείωση των Rafale από την Τανάγρα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Καθαριότητα: Τέσσερα απλά κόλπα από ειδικό για σπίτι με υπέροχο άρωμα όλη τη μέρα