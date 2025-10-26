MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κιλκίς: Προσποιήθηκαν σε δύο γυναίκες το τραυματισμένο παιδί τους και τις “μάδησαν” – Βούτηξαν συνολικά 65.000 ευρώ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, συνελήφθη χθες ένας 46χρονος, για εξαπάτηση πολιτών σε περιοχές του Κιλκίς.

Ειδικότερα, στις 22 και 24 Οκτωβρίου 2025 συνεργός του τηλεφώνησε σε 2 γυναίκες ηλικίας 78 και 66 ετών σε περιοχές του Κιλκίς προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί, ζητώντας χρήματα για να υποβληθούν δήθεν σε άμεση χειρουργική επέμβαση.

Μάλιστα για να τις πείσουν, άλλος συνεργός τους παρίστανε στο τηλέφωνο το δήθεν τραυματισμένο παιδί τους.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 65.000 ευρώ, το οποίο παρέλαβε ο συλληφθείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την 78χρονη πήραν το ποσό των 60.000 ευρώ ενώ από την 66χρονη 5.000 ευρώ.

Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, προσπάθησαν στις 22 Οκτωβρίου 2025 να εξαπατήσουν άλλες 2 γυναίκες -μια 73χρονη και μια 70χρονη- σε περιοχές του Κιλκίς, απαιτώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 85.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποσπάσουν οτιδήποτε.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:

  • Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.
  • Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.
  • Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.
  • Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

Κιλκίς

