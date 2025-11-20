MENOY

Κιλκίς: Πούλησαν χασίς σε δύο και τσάκωσαν και τους τέσσερις

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, τέσσερις άνδρες, καθώς νωρίτερα ο ένας από αυτούς, προμήθευσε τους άλλους δύο άνδρες με συνολικά τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 8,4 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του πρώτου άνδρα, όπου εντοπίστηκε και ο τέταρτος άνδρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 95 γραμμαρίων, 2 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας. Επίσης από παρακείμενο εγκαταλελειμμένο κτίριο κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 340 γραμμαρίων. Κατασχέθηκε ένα όχημα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ που βρέθηκε στο όχημα.

Ελληνική Αστυνομία

