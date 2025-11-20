Κιλκίς: Είχε στο σπίτι του καραμπίνα, πιστόλι και χασίς

Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ένας άνδρας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του σε περιοχή του Κιλκίς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 255 γραμμαρίων, φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης βάρους 160 γραμμαρίων, 1 κυνηγετική καραμπίνα, 66 κυνηγετικά φυσίγγια, 1 αεροβόλο πιστόλι και μεταλλικές στρογγυλές βολίδες.