ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κιλκίς: Χειροπέδες σε δύο διακινητές που μετέφεραν παράνομα στη χώρα επτά αλλοδαπούς

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ενός 41χρονου Βούλγαρο και ενός 53χρονου Ρουμάνου, σε περιοχή της Ειδομένης στο Κιλκίς, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς, για διευκόλυνση εισόδου σε μη νόμιμους αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων, εντοπίστηκαν προχθές (19 Οκτωβρίου 2025) το βράδυ οι προαναφερόμενοι άνδρες να οδηγούν δύο οχήματα, στα οποία είχαν επιβιβάσει συνολικά επτά αλλοδαπούς άνδρες, τέσσερις από την Κίνα και τρεις από το Βιετνάμ, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.

Ένας εκ των ανωτέρω οδηγών αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών και προσπάθησε να διαφύγει, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει.

Επίσης τρεις από τους επιβαίνοντες κατά τον έλεγχο επέδειξαν διαβατήρια που αντιστοιχούσαν σε άλλα πρόσωπα.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω δύο οχήματα και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των οδηγών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Κιλκίς

