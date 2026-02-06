Κιλκίς: Χειροπέδες σε 45χρονο διακινητή που μετέφερε παράνομα σε όχημα 5 Κινέζους
Στη σύλληψη ενός 45χρονου Σκοπιανού προχώρησαν χθες το βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, με τη συνδρομή και αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς, για διευκόλυνση εισόδου σε μη νόμιμους αλλοδαπούς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο προαναφερόμενος άνδρας, εντοπίστηκε στην περιοχή της Ειδομένης Κιλκίς να οδηγεί όχημα και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε να έχει επιβιβάσει 4 γυναίκες και έναν άνδρα από την Κίνα, ηλικίας από 29-46 ετών, οι οποίοι στερούνταν έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.
