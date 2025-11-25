MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κιλκίς: Χειροπέδες σε 42χρονο που είχε καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια για ληστεία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη χθες το πρωί σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληματών Κιλκίς, ένας 42χρονος, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 8 ετών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, για ληστεία.

 Επίσης σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κιλκίς, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών μηνών, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ελληνική Αστυνομία Κιλκίς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ναταλί Κάκκαβα – Γρηγόρης Γκουντάρας: Έχουμε περάσει και τα κάτω μας, τα δύσκολα μας, έχουμε δοκιμαστεί και δεν ήταν όλα βατά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ημερίδα για την παιδική κακοποίηση και την έμφυλη βία σήμερα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Ευλαμπία Ρέβη: Βίωσα άσχημα όλο αυτό που έγινε με την εκπομπή μας, δεν ήταν ευχάριστο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο έξω από σχολείο στη Νεοχωρούδα

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Ετοιμάζεστε για τις γιορτές; Απλές συμβουλές για να τις απολαύσετε χωρίς αλλεργίες

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Πάνος Καμμένος σε Γιώργο Λιάγκα: Όπως ξέρεις, εγώ το έκοψα το στομάχι μου