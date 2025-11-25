Κιλκίς: Χειροπέδες σε 42χρονο που είχε καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια για ληστεία

Συνελήφθη χθες το πρωί σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληματών Κιλκίς, ένας 42χρονος, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 8 ετών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, για ληστεία.

Επίσης σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κιλκίς, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών μηνών, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.