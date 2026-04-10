Κιλκίς: 54χρονη πουλούσε παράνομα στο κατάστημά της βεγγαλικά, κροτίδες και καπνογόνα

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή της παράνομης διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ειδών πυροτεχνίας, κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, συνελήφθη προχθές το πρωί στο Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, μία 54χρονη, για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα που διατηρούσε 54χρονη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 38 βεγγαλικά, 4 κροτίδες και 1 καπνογόνο. Επίσης από την οικία της κατασχέθηκαν ακόμα 5 βεγγαλικά.

Οι έλεγχοι από τις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό και υπενθυμίζεται ότι: