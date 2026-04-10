Κιλκίς: 54χρονη πουλούσε παράνομα στο κατάστημά της βεγγαλικά, κροτίδες και καπνογόνα
Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή της παράνομης διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ειδών πυροτεχνίας, κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, συνελήφθη προχθές το πρωί στο Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, μία 54χρονη, για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων.
Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα που διατηρούσε 54χρονη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 38 βεγγαλικά, 4 κροτίδες και 1 καπνογόνο. Επίσης από την οικία της κατασχέθηκαν ακόμα 5 βεγγαλικά.
Οι έλεγχοι από τις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό και υπενθυμίζεται ότι:
- Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών, καθώς και κάθε είδος πυροτεχνίας άνευ άδειας από οποιονδήποτε απαγορεύεται.
- Η καύση βεγγαλικών απαγορεύεται κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα.
- Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.
- Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.
- Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.
- Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή.