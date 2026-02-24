MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κηφισός: 74χρονος έπεσε στο κενό από πεζογέφυρα και τον παρέσυρε φορτηγό

THESTIVAL TEAM

Άνδρας 74 ετών έχασε τη ζωή του όταν έπεσε στο κενό τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Κηφισού.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, μετά τη συμβολή με την Πέτρου Ράλλη και σε μικρή απόσταση από το εμπορικό κέντρο River West.

Αμέσως μετά την πτώση του ο 74χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ για αρκετή ώρα εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Πειραιά.

Τα αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

