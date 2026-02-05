MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κέρκυρα: Συνελήφθη 45χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος – Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 5 χρόνια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην σύλληψη ενός 45χρονου, που οδηγούσε αυτοκίνητο Ι.Χ. υπό την επήρεια μέθης, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κέρκυρας, τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.365 ευρώ και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησής του για 5 έτη, καθώς είναι υπότροπος για το ίδιο αδίκημα.

Κέρκυρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

