Κέρκυρα: Σύλληψη οδηγού για τραυματισμό και εγκατάλειψη ανήλικης πεζής

Συνελήφθη, χθες 27 Μαρτίου 2026 στην Κέρκυρα, ύστερα από συντονισμένες αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας, 32χρονος ημεδαπός οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ανήλικης πεζής και εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος.

Ειδικότερα, το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, περιφερειακά της πόλης του νησιού, όταν ο ανωτέρω οδηγός, κινούμενος με το όχημά του, παρέσυρε ανήλικη πεζή, προκαλώντας τον τραυματισμό της, και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να παράσχει την απαιτούμενη συνδρομή.

Στο πλαίσιο άμεσων αναζητήσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 32χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.

