Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση στο κενό από σκηνή θεάτρου

Ένα τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε χτες το μεσημέρι (14/3/2026) στο δημοτικό θέατρο της Κέρκυρας στο πλαίσιο εκδήλωσης, όταν 13χρονο κορίτσι έπεσε από τη σκηνή σε κενό τριών μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews, το παιδί έπεσε σε κενό τριών μέτρων που βρισκόταν δίπλα στη σκηνή του θεάτρου στην Κέρκυρα, η οποία ωστόσο όπως καταγγέλλουν οι γονείς το σημείο είχε καλυφθεί απλά με ένα πανί. Κυριολεκτικά το παιδί σώθηκε από θαύμα και νοσηλεύεται στο ΓΝΚ με κάταγμα στην λεκάνη.

Μιλώντας στο corfutvnews, ο υπεύθυνος της Διοργάνωσης Σπύρος Λεοντάρης υποστήριξε ότι το παιδί έπεσε στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων όπως έφευγε και κατέβαινε τα σκαλιά.

Υπήρχαν κορδέλες προστατευτικές και χαρτιά σήμανσης στο κάτω μέρος της σκηνής καθώς επίσης και καρέκλες στο σημείο του κενού.

Ο ίδιος δήλωσε συντετριμμένος για το περιστατικό και ευχήθηκε το παιδί να γίνει γρήγορα καλά.

Το παιδί στο Νοσοκομείο επισκέφτηκε ο Αντιδήμαρχος Ν. Βράδης ο οποίος ανέφερε ότι ευτυχώς γλύτωσε το χειρουργείο.