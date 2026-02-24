Κέρκυρα: Νεκρός σε τροχαίο 62χρονος γιατρός του νοσοκομείου του νησιού

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον δρόμο του Κοντοκαλίου στην Κέρκυρα με έναν γιατρό του νοσοκομείου του νησιού να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του corfutvnews, η μηχανή που οδηγούσε 62χρονος γιατρός εξετράπη της πορείας της. Ο 62χρονος οδηγήθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Ο 62χρονος ήταν Γιατρός Οφθαλμίατρος στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Βραδινές ώρες χθες 23 Φεβρουαρίου 2026, στην Ε.Ο. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας (περιοχή Κοντόκαλι), δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 62χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στο κράσπεδο και εν συνεχεία σε στύλο οδικής σήμανσης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.