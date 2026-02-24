MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κέρκυρα: Νεκρός σε τροχαίο 62χρονος γιατρός του νοσοκομείου του νησιού

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον δρόμο του Κοντοκαλίου στην Κέρκυρα με έναν γιατρό του νοσοκομείου του νησιού να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του corfutvnews, η μηχανή που οδηγούσε 62χρονος γιατρός εξετράπη της πορείας της. Ο 62χρονος οδηγήθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Ο 62χρονος ήταν Γιατρός Οφθαλμίατρος στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Βραδινές ώρες χθες 23 Φεβρουαρίου 2026, στην Ε.Ο. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας (περιοχή Κοντόκαλι), δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 62χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στο κράσπεδο και εν συνεχεία σε στύλο οδικής σήμανσης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.

Κέρκυρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Μπραντ Πιτ: Παύση στα γυρίσματα της νέας του ταινίας στην Ύδρα – Την Τετάρτη θα αρχίσουν ξανά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Τραυματίστηκε στο κεφάλι αλλά γλίτωσε τα χειρότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Λαζαρίδης για Δένδια: Δεν θα έκανα τέτοιες δηλώσεις αν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός, φαντάζομαι έχει κάνει αυτοκριτική

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Ν.Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Σε ισχύ από σήμερα οι νέοι δασμοί 10% που ανακοίνωσε ο Τραμπ

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ποινική έρευνα από τη Ρωσία σε βάρος του ιδρυτή του Telegram για “διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών”