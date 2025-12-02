MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 53χρονο για το τηλεφώνημα για βόμβα στο κτίριο του Δημοτικού Συμβουλίου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, διερευνήθηκε άμεσαπροανακριτική έρευνα κατόπιν τηλεφωνικής αναγγελίας,βραδινές ώρες χθες 1 Δεκεμβρίου 2025, για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, σε κτίριο όπου στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, στο κέντρο της πόλη του νησιού.

Μετά τη λήψη της πληροφορίας, εφαρμόστηκαν χωρίς καθυστέρηση τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα ασφαλείας και πραγματοποιήθηκε από ειδικευμένο προσωπικό ενδελεχής έλεγχος του χώρου, χωρίς να εντοπιστεί οποιοδήποτε αντικείμενο ή μηχανισμός.

Από την προανακριτική έρευνα, ταυτοποιήθηκε 53χρονος ημεδαπός ως το άτομο που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Πηγή: corfutvnews.gr

Κέρκυρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα πολύ καλός προορισμός για επενδύσεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Συναγερμός από τον BDI: Η Γερμανική οικονομία σε ιστορική πτώση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Κιλκίς: Άνοιξε το τελωνείο στους Ευζώνους μετά από τέσσερις ώρες αποκλεισμού

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ζελένσκι: Χρειαζόμαστε δίκαιη ειρήνη – Χωρίς δίκαιη ειρήνη, το μίσος δεν θα σβήσει

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Δεξαμενόπλοιο με σημαία Ρωσίας ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση ανοικτά των ακτών της Τουρκίας

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Η Μελάνια Τραμπ στόλισε εντυπωσιακά το Λευκό Οίκο για τα Χριστούγεννα – Δείτε εικόνες