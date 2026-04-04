Κέρκυρα: Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που είχε τραυματιστεί σε δύσβατη περιοχή

Φωτογραφία: Intime
Στη διάσωση τουρίστριας από την Πολωνία προχώρησε η πυροσβεστική υπηρεσία το απόγευμα του Σαββάτου (04/04) από δύσβατο σημείο στην περιοχή Πορτο Τιμόνι στη βόρεια Κέρκυρα.

Η γυναίκα που έχει τραυματιστεί στο πόδι, μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο προκειμένου να την παραλάβει ασθενοφόρο, αναφέρει το ertnews.gr.

Επιχείρησαν άνδρες του πυροσβεστικού κλιμακίου Θιναλλιων και διασωστικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με επικεφαλής τον διοικητή νόμου Β.Γιάννο καθώς και άνδρες της ΕΜΟΔΕ.

