Κέρκυρα: 73χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του – Δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κέρκυρα το βράδυ του Σαββάτου (15/11), καθώς ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του.

Τη σορό του 73χρονου εντόπισε γείτονάς του, σε περιοχή της Κέρκυρας. Δίπλα του μάλιστα βρέθηκε και μία καραμπίνα.

Ο θάνατος του ηλικιωμένου προκλήθηκε από πυροβολισμό. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr, τα ίχνη του άνδρα είχαν εξαφανιστεί πριν από 2 ημέρες.