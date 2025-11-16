Κέρκυρα: 73χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του – Δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τραγωδία σημειώθηκε στην Κέρκυρα το βράδυ του Σαββάτου (15/11), καθώς ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του.
Τη σορό του 73χρονου εντόπισε γείτονάς του, σε περιοχή της Κέρκυρας. Δίπλα του μάλιστα βρέθηκε και μία καραμπίνα.
Ο θάνατος του ηλικιωμένου προκλήθηκε από πυροβολισμό. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr, τα ίχνη του άνδρα είχαν εξαφανιστεί πριν από 2 ημέρες.