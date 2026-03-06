MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κερατσίνι: Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη σε φούρνο – Βρήκαν το ταμείο άδειο και έκλεψαν τα γαλακτομπούρεκα

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Μια περίεργη διάρρηξη σημειώθηκε στο Κερατσίνι, προκαλώντας έκπληξη στον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η διάρρηξη έγινε σε φούρνο στο Κερατσίνι, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο κατάστημα την ώρα που ήταν κλειστό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες κινήθηκαν γρήγορα μέσα στον χώρο και κατευθύνθηκαν αρχικά προς την ταμειακή μηχανή, αναζητώντας χρήματα.

Όταν όμως διαπίστωσαν ότι η ταμειακή ήταν άδεια, φαίνεται πως αποφάσισαν να μην φύγουν με άδεια χέρια… Έτσι άρχισαν να ψάχνουν στον χώρο του καταστήματος και τελικά εντόπισαν ένα ταψί με γλυκά.

Πριν αποχωρήσουν, πήραν περίπου 20 κομμάτια γαλακτομπούρεκο, αξίας περίπου 50 ευρώ, αφήνοντας πίσω τους ένα περιστατικό που περισσότερο θυμίζει… «γλυκιά» διάρρηξη παρά μια τυπική κλοπή.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, με τις αρχές να εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες και να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής τους.

Δείτε βίντεο:

Κερατσίνι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

NATO: Ενισχύει την αντιπυραυλική του άμυνα, μετά τον πύραυλο που κατευθυνόταν στον εναέριο χώρο της Τουρκίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κινηματογραφική σύλληψη οδηγού στη Θεσσαλονίκη: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και παραβίασε stop – Κατάπιε ναρκωτικά και πήγε νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 44 λεπτά πριν

Χρυσοχοΐδης: Υπάρχουν ύποπτοι για σχέσεις με το Ιράν στην Ελλάδα και παρακολουθούνται

ΔΕΘ 24 ώρες πριν

Αγγελούδης για δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ: Θα ζητήσουμε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τη συμπλήρωση των υπογραφών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ηράκλειο: Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση διάσωσης περίπου 100 ατόμων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

Η ώρα της “λυπητερής” για ανασφάλιστα ΙΧ και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Έρχονται τα πρόστιμα σε σχεδόν 300.000 οδηγούς