Κεφαλονιά: Εντοπίστηκε σορός 70χρονης στη λιμνοθάλασσα Κουτάβου

Τη σορό μιας 70χρονης γυναίκας εντόπισαν το πρωί της Τρίτης στη λιμνοθάλασσα Λιμνοθάλασσα Κουτάβου στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τις αρχές, τις πρωινές ώρες ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας από την Ελληνική Αστυνομία για την ύπαρξη σορού γυναίκας στη λιμνοθάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η σορός της γυναίκας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 70χρονη ημεδαπή, η οποία αναγνωρίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα.

Για την υπόθεση προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η γυναίκα στη λιμνοθάλασσα.