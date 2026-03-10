MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κεφαλονιά: Εντοπίστηκε σορός 70χρονης στη λιμνοθάλασσα Κουτάβου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη σορό μιας 70χρονης γυναίκας εντόπισαν το πρωί της Τρίτης στη λιμνοθάλασσα Λιμνοθάλασσα Κουτάβου στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τις αρχές, τις πρωινές ώρες ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας από την Ελληνική Αστυνομία για την ύπαρξη σορού γυναίκας στη λιμνοθάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η σορός της γυναίκας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 70χρονη ημεδαπή, η οποία αναγνωρίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα.

Για την υπόθεση προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η γυναίκα στη λιμνοθάλασσα.

Γυναίκα Κεφαλονιά Σορός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Πέφτει το πετρέλαιο μετά τη δήλωση Τραμπ πως “ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Πάτρα: Ανήλικος γρονθοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο μαθητή για ένα… νεράντζι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

“Καρφιά” Διαμαντοπούλου για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ: “Αν τα όρια αγνοηθούν, μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας από σήμερα στον Περιφερειακό – Τι ισχύει για την κυκλοφορία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Στην Ευελπίδων ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε ότι θα ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών