Καβάλα: Συνελήφθη 57χρονος για ναρκωτικά στο λιμάνι – Τον “τσάκωσε” ο αστυνομικός σκύλος “Θορ”

Σύλληψη 57χρονου για ναρκωτικά και πυροτεχνήματα στην Καβάλα

Στη σύλληψη ενός 57χρονου ημεδαπού προχώρησαν τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή παράνομων ενεργειών, και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΘΟΡ», ο 57χρονος εντοπίστηκε πριν τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό τη Λέσβο να κατέχει δύο νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 25,3 γραμμαρίων.

Ακολούθησε, τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, νόμιμη έρευνα στην οικία του στην περιοχή της Ορεστιάδας από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «ANDOR». Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Αποξηραμένα φύλλα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 210 γραμμαρίων
  • Δύο αποξηραμένοι κλώνοι κάνναβης, μήκους 0,50 και 1 μέτρου
  • Οκτώ κροτίδες

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, ενώ οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών πρόκειται να αποσταλούν στο Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καβάλας για περαιτέρω εξέταση. Τα υπόλοιπα κατασχεθέντα θα παραδοθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

