Καβάλα: Νεκρός 51χρονος αλιεργάτης μέσα σε σκάφος στο λιμάνι

Ένας 51χρονος αλιεργάτης που επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Καβάλας, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του την Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 51χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός του σκάφους, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Καβάλας, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.