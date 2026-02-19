MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καβάλα: Νεκρός 46χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Δείτε φωτο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καβάλα, όπου ένας 46χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 46χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο με οδηγό 29χρονο αλλοδαπό με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του 46χρονου.

Το τροχαίο έγινε στην Εθνική οδό Αμφίπολης – Καβάλας, στο ύψος του Κοκκινοχώματος Καβάλας.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Δείτε φωτογραφία του proininews.gr από το σημείο:

Καβάλα

