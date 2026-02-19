Καβάλα: Αρνήθηκε να παραδώσει πάνω από 580 κιλά ψάρια που κατασχέθηκαν και συνελήφθη

Ένας 60χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα για απείθεια στην Καβάλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, στελέχη του Γραφείου Αλιείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας προέβησαν στη σύλληψη του 60χρονου, με τη συνδρομή στελεχών του Γραφείου Ασφάλειας, για παράβαση του άρθρου 169 του Π.Κ. (Απείθεια).

Συγκεκριμένα, ο 60χρονος αρνήθηκε να παραδώσει 584 κιλά αλιευμάτων 360 κιλά γαύρου και 224 κιλά σαρδέλας, κατόπιν διαπίστωσης και βεβαίωσης αλιευτικής παράβασης, η οποία επέσυρε κατάσχεση των αλιευμάτων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω αλιεύματα και κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.