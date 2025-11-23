Καβάλα: Νεκρός 85χρονος που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του – Πώς συνέβη η τραγωδία

Ένας 85χρονος ημεδαπός έχασε τη ζωή του, το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, σε περιοχή της Καβάλας.

Ο άνδρας βρέθηκε στο κενό στην προσπάθειά του να κατεβάσει από το μπαλκόνι του σπιτιού του, στο δεύτερο όροφο με γερανάκι, μια ηλεκτρική συσκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σήμερα το πρωί στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής από οικείους του. Για το περιστατικό ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.