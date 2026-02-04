MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κατερίνη: Χειροπέδες σε άνδρα που έκρυβε στο σπίτι του κάνναβη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη χθες (3 Φεβρουαρίου 2026) το πρωί στην Κατερίνη, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 7,3 γραμμαρίων, μία συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους 8,3 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Κατερίνη

