Κατερίνη: Χειροπέδες σε 23χρονο για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Κατερίνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ένας 23χρονος, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο 23χρονος και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 10,3 γραμμαρίων, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 133 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.