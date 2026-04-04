Κατασχέθηκαν 794 κροτίδες και συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στην Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στο κέντρο της Αθήνας για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, ενώ κατασχέθηκαν 794 κροτίδες.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με ανήλικα άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος, εντοπίστηκαν οι ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα αστυνομικοί της ομάδας παρεμπορίου, κατόπιν επισταμένων και στοχευμένων αναζητήσεων, εντόπισαν τους τρεις ανήλικους να κινούνται πεζή στο κέντρο της Αθήνας και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στην κατοχή ενός εξ’ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 425 κροτίδες.

Σε επερχόμενη έρευνα στα σπίτια τους, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 369 κροτίδες.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες:

