ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καταδίωξη ταχυπλόου με 33 μετανάστες στο Φαρμακονήσι

Καταδίωξη ταχυπλόου σκάφους που μετέφερε μετανάστες σημειώθηκε νωρίς το πρώί του Σαββάτου στο Φαρμακονήσι, έπειτα από επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.

Συνολικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν 33 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων δέκα ανήλικοι.

Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών και ακολούθησε καταδίωξη στη θαλάσσια περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το ταχύπλοο προσέγγισε τις ανατολικές ακτές του νησιού, όπου αποβίβασε τους μετανάστες και απομακρύνθηκε.

Άμεσα, στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) του Φαρμακονησίου πραγματοποίησαν εκτεταμένες χερσαίες έρευνες, εντοπίζοντας τους 33 αλλοδαπούς -18 άνδρες, 5 γυναίκες και 10 ανήλικους.

Στην περιοχή έσπευσε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο παρέλαβε τους μετανάστες και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Λέρου. Μία 33χρονη γυναίκα χρειάστηκε να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Λέρου για ιατρική περίθαλψη, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.

Το Λιμεναρχείο Λέρου, που έχει αναλάβει την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση του ταχυπλόου.

Λιμενικό Σώμα Φαρμακονήσι

