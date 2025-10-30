Καστοριά: Σοβαρό τροχαίο στο Βίτσι – Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγα λεπτά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην ορεινή περιοχή του Βιτσίου, περίπου 500 μέτρα από τις εγκαταστάσεις των κεραιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ένα φορτηγό όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εκτράπηκε της πορείας του, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο.

Αποτέλεσμα της εκτροπής ήταν ο οδηγός του οχήματος να εγκλωβιστεί. Ο άνδρας φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατεί να βγει από το όχημα μόνος του.

Αξιοσημείωτο είναι πως, παρά τον τραυματισμό και το σοκ, ο ίδιος ο οδηγός κατάφερε να ενημερώσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία για το συμβάν, δίνοντας την πρώτη εικόνα της κατάστασης. Αμέσως μετά την κλήση, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καστοριάς. Παράλληλα, για συνδρομή κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Φλώρινας.

Ωστόσο, το έργο των διασωστικών συνεργείων καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς το σημείο όπου έχει ακινητοποιηθεί το φορτηγό είναι απόκρημνο και δύσβατο, με αποτέλεσμα τα βαρέα οχήματα της Πυροσβεστικής να μην μπορούν να το προσεγγίσουν άμεσα. Για την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση των πυροσβεστών στον εγκλωβισμένο οδηγό, χρειάστηκε η συνδρομή ενός κατοίκου από κοντινό χωριό.

Ο κάτοικος, με αγροτικό όχημα 4×4, σπεύδει στο σημείο προκειμένου να βοηθήσει στη μεταφορά των διασωστών ή του απαραίτητου εξοπλισμού στο ακριβές σημείο του ατυχήματος. Η επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού του οδηγού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.