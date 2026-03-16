Καστοριά: Μετέφερε με αυτοκίνητο 56 κιλά χασίς, είχε τα ναρκωτικά σε σάκους

Μετά από οργανωμένη και συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Υ.Δ.Ε.Ε.) Καστοριάς, συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή της Καστοριάς, 26χρονος αλλοδαπός, για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, χθες το βράδυ εντοπίστηκε από προαναφερόμενους αστυνομικούς Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό τον 26χρονο, σε περιοχή της Καστοριάς και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι, μετέφερε –2– ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν –50– συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους-56- κιλών και -240- γραμμαρίων.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 50 – συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους -56- κιλών και -240- γραμμαρίων ,

– συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους , -1- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών,

-1- κινητό τηλέφωνο,

-1- κάρτα SIM και

το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.