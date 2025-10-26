MENOY

Καστοριά: ΙΧ με τέσσερις επιβαίνοντες χτύπησε σε δέντρο και κατέληξε στη λίμνη – Απεγκλωβίστηκε ένας νεαρός – Δείτε φωτο

THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, στην Καστοριά, όταν ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο γύρο της λίμνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην περιοχή της «πλαζ» στον γύρο της λίμνης της Καστοριάς, όταν ο οδηγός ενός οχήματος στο οποίο επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε ένα δέντρο. Από την ένταση της σύγκρουσης, το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με το πίσω μέρος του μέσα στη λίμνη.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς με δύο οχήματα.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός εκ των επιβατών, ο οποίος είχε τραυματιστεί και δεν μπορούσε να εξέλθει από το όχημα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καστοριάς παρέλαβε τον τραυματία, ο οποίος έφερε τραύμα στο πόδι, και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης για την παροχή των πρώτων βοηθειών, με την υγεία του τραυματισμένου επιβάτη να μην διατρέχει κάποιον κίνδυνο. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από την Τροχαία Καστοριάς.

