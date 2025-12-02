MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καστοριά: Έβγαλε φωτογραφία κατά τη διάρκεια δίκης και τον συνέλαβαν

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη χθες το πρωί στην πόλη της Καστοριάς από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 61χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί παράνομης φωτογράφισης σε δίκη.

Ειδικότερα, ο άνδρας έγινε αντιληπτός από προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας Καστοριάς να φωτογραφίζει με το κινητό του τηλέφωνο, εν ώρα εκδίκασης ποινικής υπόθεσης, την ακροαματική διαδικασία στο Δικαστικό Μέγαρο Καστοριάς, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς.

Το κινητό κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

