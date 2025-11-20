MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καστοριά: Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι με τα κοπάδια τους στον Γράμμο

THESTIVAL TEAM

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το χωριό του Γράμμου στην Καστοριά, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα, οδηγώντας στον εγκλωβισμό πέντε κτηνοτρόφων μαζί με τα κοπάδια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η ορμή των νερών του Αλιάκμονα ήταν τόσο μεγάλη που είχε ως αποτέλεσμα να κοπεί μια γέφυρα που αποτελούσε κρίσιμο πέρασμα για τους κτηνοτρόφους στην περιοχή όπου βόσκουν τα ζώα τους. Οι πέντε κτηνοτρόφοι, βρέθηκαν ξαφνικά αποκομμένοι, χωρίς τη δυνατότητα να μετακινήσουν τα κοπάδια τους σε ασφαλέστερο μέρος ή να τους παράσχουν τροφή.

Η κατάσταση καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο αποκλεισμός τους εν μέσω της κακοκαιρίας θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τα ζώα. Η μανία του ποταμού δεν περιορίστηκε μόνο στον εγκλωβισμό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον πέντε βοοειδή από τα κοπάδια των εγκλωβισμένων κτηνοτρόφων έχουν ήδη πνιγεί στα ορμητικά νερά. Οι τοπικές αρχές και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον ασφαλή απεγκλωβισμό των κτηνοτρόφων και στην παροχή βοήθειας σε αυτούς.

Καστοριά

