Καστοριά: Χειροπέδες σε 34χρονη για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από οικία 38χρονου

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Καστοριά, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 34χρονη ημεδαπή για το αδίκημα της κλοπής.

Συγκεκριμένα, χθες (20/02) μεσημβρινές ώρες, καθώς και περί τα μέσα Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους (17/01), η 34χρονη ημεδαπή αφαίρεσε από την οικία 38χρονου ημεδαπού, σε περιοχή της Καστοριάς, συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.750 ευρώ.

Το χρηματικό ποσό που αφαίρεσε χθες η 34χρονη, επιστράφηκε στον 38χρονο.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.