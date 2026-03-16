Καστελόριζο: Βίντεο από τη στιγμή της βύθισης του σκάφους της Frontex – Στο νοσοκομείο Ρόδου η πρέσβης της Εσθονίας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελόριζο, το απόγευμα της Δευτέρας βυθίστηκε σκάφος της Frontex, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, 4 εκ των οποίων τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:30, με ανατροπή και βύθιση σκάφους της δύναμης Frontex κατά την έξοδο του από τον λιμάνι Μεγίστης στο Καστελόριζο. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα: η πρέσβειρα της Εσθονίας στην Ελλάδα, Karin Rannu, τρία μέλη του πληρώματος με καταγωγή από την Εσθονία υπηκοότητας), καθώς και ένα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως σύνδεσμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος βρήκε στην ξέρα με το όνομα Ψωράδια, κατά τη διάρκεια ελιγμού και βυθίστηκε. Ωστόσο, πρώτα έσπευσε άλλο σκάφος του λιμενικού προκειμένου να το ρυμουλκήσει, όμως σημειώθηκε κάποια έκρηξη με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν το σκάφος τα στελέχη που βρίσκονταν επάνω και αυτό να βυθιστεί λίγο αργότερα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος – καταμαράν, τα οποία τελικά διέσωσαν και τους 5 επιβαίνοντες. Όλοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μεγίστης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια, 4 εκ των επιβαινόντων που έφεραν σοβαρότερα τραύματα διακομίστηκαν με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα:

  • Δύο Εσθονοί υπήκοοι παραμένουν νοσηλευόμενοι, με σοβαρά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου.
  • Το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έφερε τραυματισμό στο μάτι.
  • Η Πρέσβειρα της Εσθονίας υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις.

Για το περιστατικό και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα η ανατροπή, διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή της Μεγίστης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αναληθές Πόθεν Έσχες Στρατινάκη, άριστα!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 84χρονος που είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για μεταφορά 30 κιλών κάνναβης

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Eurovision 2026: Εσθονός ράπερ διασκεύασε το Ferto του Ακύλα – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Παναγόπουλος: Θα δώσω στοιχεία για τη στημένη υπόθεση – Να φοβούνται όταν η φούσκα σπάσει

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17 ώρες πριν

Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα υποβολής – Τι πρέπει να ξέρετε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας