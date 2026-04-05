Καρτέρι με καλάσνικοφ σε σπίτι στην Αιτωλοακαρνανία – Ξυλοκόπησαν τον πατέρα και πυροβόλησαν τον γιο

Καρτέρι με καλάσνικοφ είχαν στήσει τρεις κουκουλοφόροι σε σπίτι στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Πατέρας και γιος της οικογένειας μαζί με την κινητοποίηση της γειτονιάς κατάφεραν να τους τρέψουν σε φυγή.

Τρεις άνδρες έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους μπήκαν ένοπλοι στο σπίτι οικογένειας στο Θέρμο, χτύπησαν τον πατέρα, επιχείρησαν να δέσουν τη μητέρα και πυροβόλησαν τον γιο με καλάσνικοφ, σύμφωνα με τον ALPHA. Οι τρεις δράστες είχαν στήσει καρτέρι στον 65χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού ο οποίος μόλις βγήκε από το ασανσέρ δέχτηκε επίθεση.

«Πάλεψαν για κάποια λεπτά, αντιστάθηκε ο πατέρας μου, προσπάθησε να ξεφύγει. Τελικά τον έσυραν και τον έβαλαν σπίτι. Ήταν μέσα η μητέρα μου και εμφανίστηκε ξαφνικά ένας ληστής με full face και ένα όπλο, την απείλησε “αν μιλήσεις θα σε σκοτώσω”. Την έσυρε στο σαλόνι, πήγε να της δέσει τα χέρια με κάτι πλαστικό και εκείνη την ώρα έφτασα εγώ», είπε ο γιος της οικογένειας.


Ο γιος ειδοποιήθηκε από τους γείτονες και είδε όλα όσα συνέβησαν από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού. Ο ίδιος περιέγραψε πως πήδηξε στα κεραμίδια για να κυνηγήσει τους ληστές που τον πυροβόλησαν: «βγάζει ένα όπλο, πρέπει να ήταν Καλάσνικοφ γιατί βρήκαμε κάλυκες και ρίχνει». Αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της οικογένειας και περισυνέλλεξαν τρεις κάλυκες από Καλάσνικοφ.

Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή τριών ατόμων που αφέθηκαν ελεύθερα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

