Καρφώθηκε σίδερο στο μπράτσο του και εγκλωβίστηκε στο μηχάνημα – Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο

Συναγερμός σήμανε σε Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ μετά από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης σε εργοστάσιο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού, στο Ηράκλειο.

Ένας εργαζόμενος της επιχείρησης τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, σύμφωνα με το creta24.gr.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το άκρο του εργαζόμενου εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του.

Άγνωστες παραμένουν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.