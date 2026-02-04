MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καρέ καρέ η δράση διαρρηκτών στον Βόλο – Ρήμαξαν σπίτια και καταστήματα

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Σπείρα διαρρηκτών πραγματοποίησε σειρά από ληστείες σε σπίτια και καταστήματα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, ο διαρρήκτης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του έσπασε με λοστό την πόρτα καταστήματος. Στη συνέχεια ο άνδρας άρπαξε τα χρήματα από το ταμείο και αποχώρησε, ξεχνώντας αρχικά τον λοστό στο σημείο.

«Έσπασε την τζαμαρία, μπήκε μέσα, άνοιξε την ταμειακή, πήρε ό,τι χρήματα υπήρχαν στο ταμείο», επεσήμανε χαρακτηριστικά η ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Στην περιοχή έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 20 ληστείες τους τελευταίους δύο μήνες.

Βόλος Διαρρήκτες

