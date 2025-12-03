Καρέ καρέ η δράση 21χρονου που λήστευε με μαχαίρι ανήλικους στη Νέα Σμύρνη

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 21χρονου που λήστευε ανήλικους υπό την απειλή μαχαιριού στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος κυκλοφορούσε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης με κλεμμένο μηχανάκι και λήστευε ανήλικους υπό την απειλή μαχαιριού, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν δίσταζε να ξυλοκοπήσει τα θύματά του προκειμένου να τους αποσπάσει χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.

Ο 21χρονος είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών και όπλων.

Ο 21χρονος συνελήφθη, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται και αναζητείται ο συνεργός του.