Καραμπόλα πέντε οχημάτων με τραυματίες στο ύψος του κόμβου Κύμης στο ρεύμα προς Ελευσίνα – Δείτε βίντεο

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (06/04) στο ύψος του κόμβου Κύμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες, ενώ η αριστερή λωρίδα είναι κλειστή.

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στο ύψος του κόμβου Κύμης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Αριστερή λωρίδα κλειστή.

April 6, 2026

Λόγω του τροχαίου σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο της Πεντέλης, έως τον κόμβο της Κύμης.

Δείτε βίντεο από το σημείο: