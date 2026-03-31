MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καματερό: Άφησε για λίγο το αμάξι του και του το πήραν – Το βρήκαν την επόμενη μέρα στη Γλυφάδα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα απίστευτο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Καματερό, όταν οδηγός άφησε το αυτοκίνητό του για λίγα λεπτά και άγνωστος το έκλεψε μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της 22ας Μαρτίου 2026, όταν ο 30χρονος δράστης άρπαξε το όχημα αμέσως μετά τη στάθμευσή του από τον ιδιοκτήτη.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση και ξεκίνησαν αναζητήσεις, με το αυτοκίνητο να εντοπίζεται το επόμενο πρωί στη Γλυφάδα. Μάλιστα, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ακινητοποίησαν τον 30χρονο τη στιγμή που επιχειρούσε να βάλει στο όχημα πλαστές πινακίδες.

Κατά τον έλεγχο, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκε και ένα ηλεκτρικό ποδήλατο μεγάλης αξίας, το οποίο είχε κλαπεί λίγο νωρίτερα από τη Βουλιαγμένη.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο ίδιος άνδρας είχε διαπράξει και ληστεία στο Καματερό, αφαιρώντας από πολίτη τσάντα με χρηματικό ποσό.

Ο 30χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και ληστεία.

Πηγή: Newsbomb.gr

Ελληνική Αστυνομία Καματερό

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

