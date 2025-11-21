MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με διπλή επίθεση σε βάρος ηλικιωμένης – Την έριξε κάτω και της άρπαξε την αλυσίδα

THESTIVAL TEAM

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η διπλή επίθεση και ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης από έναν περαστικό άνδρα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Πιο συγκεκριμένα, στην Καλλιθέα περπατούσε ανυποψίαστη μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία κουβαλούσε τα ψώνια της και επέστρεφε στο σπίτι της, όταν δέχτηκε επίθεση από έναν άνδρα, από τον οποίο έπεσε και θύμα ληστείας, μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός λεπτού.

Ο δράστης, εκμεταλλευόμενος την ευαλωτότητα της γυναίκας, την πλησίασε και με μια γρήγορη κίνηση την λήστεψε. Η ηλικιωμένη, από την ταραχή της, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο πεζοδρόμιο, ενώ ο άνδρας απο απομακρύνθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα.

Αμέσως μετά, όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, από το σημείο της επίθεσης, ο ληστής επέστρεψε και άρπαξε την αλυσίδα που φορούσε η ηλικιωμένη στον λαιμό της.

Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή αφήνοντας την ανήμπορη γυναίκα, πεσμένη στον δρόμο, η οποία παρά το σοκ που υπέστη, σηκώθηκε και συνέχισε την πορεία της.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του ληστή και καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Μάλιστα, ερευνάται το ενδεχόμενο ο άνδρας να ανήκει σε σπείρα που ληστεύει αλυσίδες στην περιοχή.

Παράλληλα, ζητά πληροφορίες από τυχόν μάρτυρες της επίθεσης, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη στην ηλικιωμένη γυναίκα.

Δείτε το βίντεο του Alpha:

Καλλιθέα Ληστεία

