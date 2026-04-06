Καλλιθέα: Τροχαίο με παράσυρση ανήλικου από διανομέα – Στο νοσοκομείο το παιδί

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ανήλικου αγοριού σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας σε κεντρικό δρόμο της Καλλιθέας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Σπάρτης, όταν όχημα διανομής που κινούνταν επί της οδού Λυκούργου παρέσυρε παιδί ηλικίας περίπου 11-12 ετών, το οποίο φέρεται να πετάχτηκε αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα.

Όπως αναφέρει το Kalithea Press, ο οδηγός του δικύκλου δεν πρόλαβε να αντιδράσει εγκαίρως, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση και τον τραυματισμό του ανήλικου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το παιδί είχε τις αισθήσεις του, ωστόσο φώναζε έντονα από τους πόνους, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανό σοβαρό τραυματισμό, όπως κάταγμα σε κάποιο άκρο ή στα πλευρά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του, ενώ το παιδί υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις στο εφημερεύον νοσοκομείο, προκειμένου να εκτιμηθεί η σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

