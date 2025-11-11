Καλάσνικοφ και 500.000 ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς συλληφθέντα για το φονικό στη Φοινικούντα

Νέα τροπή μοιάζει να παίρνει η υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι συγγενικού προσώπου ενός εκ των δύο κατηγορουμένων, σε χωριό της Θεσπρωτίας. Η έρευνα αποκάλυψε ευρήματα που προκαλούν ερωτήματα για το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου κυκλώματος πίσω από το έγκλημα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Star, οι αστυνομικοί κατά την έφοδο εντόπισαν οπλισμό και συγκεκριμένα όπλα καλάσνικοφ, καθώς επίσης και μισό εκατομμύριο ευρώ. Το σπίτι βρίσκεται σε απομονωμένο σημείο και απέχει περίπου 1χλμ από το χωριό. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού είναι συγγενής με τον Τ.Χ. που κατηγορείται για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα.

Όπως ανέφερε ο θείος του κατηγορουμένου, ο κατηγορούμενος είχε πάει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι στη Θεσπρωτία, ωστόσο δεν είχε πρόσβαση στο σπίτι.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού έμενε για χρόνια στο Βέλγιο και το καλοκαίρι επέστρεψε στην Ελλάδα με σκοπό να μείνει μόνιμα στο χωριό.

Μάλιστα είχε εγγράψει τα παιδιά της στο σχολείο, ωστόσο ξαφνικά τρεις ημέρες πριν τις συλλήψεις στη Φοινικούντα εξαφανίστηκε παίρνοντας τα παιδιά της και ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα.

«Το τηλέφωνο δεν μου το σηκώνει και εμένα. Δεν νομίζω να είχε κάτι η κοπέλα και στο Βέλγιο που ήταν μαγαζί είχε, δούλευε και να είχε και πέντε φράγκα δικαιολογημένο είναι αυτό. Για όπλα; Και πώς βρεθήκανε τα όπλα εκεί, τι να τα κάνει; Καταρχήν αν ήταν κάτι θα μου το έλεγε πρώτα πρώτα εμένα», λέει ο θείος του κατηγορουμένου.

Όπως ισχυρίζεται συγγενής της στο χωριό τα παιδιά της δεν μπορούσαν να εγκλιματιστούν για το λόγο αυτό μάζεψε τα πράγματά της και επέστρεψε πίσω.

Τέλος σημειώνεται ότι για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ούτε ο ηθικός αυτουργός ούτε ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε.