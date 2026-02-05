Κ. Μακεδονία: Δύο νεκροί σε τροχαία δυστυχήματα τον Ιανουάριο

Δύο άτομα έχασαν την ζωή τους στην άσφαλτο τον Ιανουάριο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας και αφορούν σε θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης, στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών καιΧαλκιδικής. Η δημοσίευση των στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα.

Δείτε αναλυτικά:

α. Τροχαία Ατυχήματα

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, σημειώθηκαν 11 τροχαία ατυχήματα τον Ιανουάριο του 2026, έναντι 14 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα σημειώθηκαν:

2 θανατηφόρα ατυχήματα, ίδιος αριθμός με το 2025.

2 σοβαρά τροχαία ατυχήματα, κανένα το 2025.

7 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, έναντι 12 το 2025.

Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των Διευθύνσεων Αστυνομίας καταγράφηκαν συνολικά 15 παθόντες, έναντι 17 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα καταγράφηκαν:

2 νεκροί, ίδιος αριθμός με το 2025.

2 σοβαρά τραυματίες, κανένας το 2025.

11 ελαφρά τραυματίες, έναντι 15 το 2025.

β. Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας Αστυνόμευσης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2026, βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και –6.659- παραβάσεις ως ακολούθως:

-4.662- παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων,

παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων, -1.177- παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,

παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, -229- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, -99- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, -98- παραβάσεις για Κ.Τ.Ε.Ο.,

παραβάσεις για Κ.Τ.Ε.Ο., -88- παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα,

παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα, -88- παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, -70- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, -60- παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, -36- παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, -31 – παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς,

παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς, -9- παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας,

παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας, -7- παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ή μη κίνηση στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος και

παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ή μη κίνηση στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος και -5- για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει: